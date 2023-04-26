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Бублик и Галан разыграли 32 очка на тай-брейке

Бублик и Галан разыграли 32 очка на тай-брейке
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В среду, 26 апреля, проходит первый день турнира «Мастерс» в Мадриде. В первом сете первого круга теннисист из Казахстана Александр Бублик и колумбийский спортсмен Даниэль-Элаи Галан разыграли один из самых длинных тай-брейков этого сезона. Счёт первой партии — 7:6 (17:15).

Первый сет с тай-брейком продлился 1 час 9 минут. За это время теннисисты имели 12 сетболов. Тай-брейк продолжался 25 минут. Сейчас спортсмены ведут напряжённую борьбу во втором сете матча.

Мадрид (м). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 15:15 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 17 		6 4  
6 15 		7 7  
         
Даниэль-Элаи Галан
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан

«Мастерс» в Мадриде (Испания) проходит на грунтовом покрытии. Всего в турнире участвуют 96 спортсменов, а призовой фонд составляет € 7 705 780.

26 апреля — первый день соревнований среди мужчин в Мадриде. Финальный матч состоится 7 мая.

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