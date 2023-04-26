Бублик и Галан разыграли 32 очка на тай-брейке

В среду, 26 апреля, проходит первый день турнира «Мастерс» в Мадриде. В первом сете первого круга теннисист из Казахстана Александр Бублик и колумбийский спортсмен Даниэль-Элаи Галан разыграли один из самых длинных тай-брейков этого сезона. Счёт первой партии — 7:6 (17:15).

Первый сет с тай-брейком продлился 1 час 9 минут. За это время теннисисты имели 12 сетболов. Тай-брейк продолжался 25 минут. Сейчас спортсмены ведут напряжённую борьбу во втором сете матча.

«Мастерс» в Мадриде (Испания) проходит на грунтовом покрытии. Всего в турнире участвуют 96 спортсменов, а призовой фонд составляет € 7 705 780.

26 апреля — первый день соревнований среди мужчин в Мадриде. Финальный матч состоится 7 мая.