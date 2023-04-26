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Бублик обыграл Галана и встретится с Руне во втором круге Madrid Open

Бублик обыграл Галана и встретится с Руне во втором круге Madrid Open
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Казахстанский теннисист Александр Бублик (55-й номер рейтинга ATP) нанёс поражение 100-й ракетке мира колумбийцу Даниэлю-Элаи Галану (7:6 (17:15), 6:7 (4:7), 6:4) в матче первого круга «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Матч запомнился тем, что в первом сете теннисисты разыграли один из самых длинных тай-брейков этого сезона, который включил в себя 32 розыгрыша.

Поединок длился 2 часа 53 минуты. Бублик сделал 17 эйсов, допустил 13 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Колумбиец пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из пяти.

Следующим соперником Бублика станет седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Мужской турнир проходит с 26 апреля по 7 мая.

Мадрид (м). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 15:15 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 17 		6 4 6
6 15 		7 7 4
         
Даниэль-Элаи Галан
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
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