Руне пожаловался на погодные условия в Мадриде

Седьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне посетовал на существенную температурную разницу между Мюнхеном, где он выступил на последнем турнире, и Мадридом, где ему предстоит стартовать в ближайшие дни.
«Поговорил с Хольгером Руне, который уверен в своих шансах в Мадриде, но отмечает суровую разницу температур от 5 градусов в Мюнхене до 30 градусов в Мадриде», — написал известный португальский журналист Жозе Моргадо в социальных сетях.
Напомним, в минувшее воскресенье Руне стал победителем турнира ATP-250 в Мюнхене, обыграв в драматичном финале нидерландского теннисиста Ботика ван де Зандсхулпа.
На «Мастерсе» в Мадриде датчанин стартует со второго круга матчем с победителем противостояния Александр Бублик (Казахстан) — Даниэль-Элаи Галан (Колумбия).
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