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Сын Новака Джоковича в сочинении на тему «Мой герой» упомянул Федерера и Надаля

Сын Новака Джоковича в сочинении на тему «Мой герой» упомянул Федерера и Надаля
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Срджан Джокович, отец 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича, предоставил изданию Sportklub фото сочинения своего внука, сына Новака Стефана на тему «Мой герой».

«Во времена, когда Роджер Федерер и Рафаэль Надаль были либо первым, либо вторым в мире, появился мой папа Новак Джокович. От него мне и досталась фамилия. Он родился 22 мая 1987 года. А я Стефан Джокович – его сын. Он вдохновил меня на то, чтобы быть упорным и хорошо играть в теннис», — написано в сочинении.

Ранее Новак Джокович снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Это произошло после неожиданного поражения в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

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