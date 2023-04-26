Медведев — на втором месте по вероятности победы в Мадриде после Алькараса

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас является главным фаворитом на победу на стартовавшем сегодня грунтовом турнире категории «Мастерс» Madrid Open.

Как сообщает Opta Ace, вероятность победы испанца составляет 13,6%. На втором месте российский теннисист Даниил Медведев, шансы которого на титул оцениваются в 11,6%. Далее идут датчанин Хольгер Руне (7,1%), грек Стефанос Циципас (5,6%) и американец Тейлор Фритц (5,3%).

Напомним, в начале апреля Медведев стал победителем «Мастерса» в Майами. Однако на следующем турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло россиянин вылетел в четвертьфинале, проиграв Хольгеру Руне.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Мужской турнир проходит с 26 апреля по 7 мая.