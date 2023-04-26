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Медведев — на втором месте по вероятности победы в Мадриде после Алькараса

Медведев — на втором месте по вероятности победы в Мадриде после Алькараса
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас является главным фаворитом на победу на стартовавшем сегодня грунтовом турнире категории «Мастерс» Madrid Open.

Как сообщает Opta Ace, вероятность победы испанца составляет 13,6%. На втором месте российский теннисист Даниил Медведев, шансы которого на титул оцениваются в 11,6%. Далее идут датчанин Хольгер Руне (7,1%), грек Стефанос Циципас (5,6%) и американец Тейлор Фритц (5,3%).

Напомним, в начале апреля Медведев стал победителем «Мастерса» в Майами. Однако на следующем турнире категории ATP-1000 в Монте-Карло россиянин вылетел в четвертьфинале, проиграв Хольгеру Руне.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Мужской турнир проходит с 26 апреля по 7 мая.

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