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Павел Котов не сумел пробиться во второй круг «Мастерса» в Мадриде

Павел Котов не сумел пробиться во второй круг «Мастерса» в Мадриде
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101-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче первого раунда соревнований лаки-лузер Котов со счётом 3:6, 6:4, 4:6 проиграл представителю Германии Оскару Отте. Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут. Котов два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Отте восемь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Следующим соперником Отте в Мадриде станет 22-я ракетка мира испанец Пабло Карреньо-Буста (18).

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 18:20 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		4 6
         
Оскар Отте
Германия
Оскар Отте
О. Отте
Комментарии
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