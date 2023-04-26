Даниил Медведев: если Алькарас в твоей половине сетки, это пугает

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о сильных качествах 19-летнего испанца Карлоса Алькараса.

«Он хорошо играет, да. Ему всего 19 лет, скоро будет 20, нет? Он уже столько всего достиг, и это потрясающе. А впереди ещё много лет. Не знаю, что ещё сказать. Можно сказать многое, но это будет легче сделать, когда ему будет 35 и мы посмотрим, чего именно он добьётся (улыбается).

Я видел кусочек финала в Барселоне, и да, он здорово играет. Он мощно подаёт. У него невероятные укороченные. Помню некоторые против меня в Индиан-Уэллсе, и я тогда думал: «Да, не ожидал дропшота из такой позиции». Видимо, многие это видели, так что в Майами против меня многие укорачивали. И это было другое. Я думал: «Ладно, продолжай, я на месте». А против него – не на месте. Он здорово играет, и все это знают. Если он у тебя в сетке, это пугает», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Мадриде.