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Фото: Роджер Федерер отправился в Нью-Йорк, где станет распорядителем Met Gala

Фото: Роджер Федерер отправился в Нью-Йорк, где станет распорядителем Met Gala
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал фото из самолёта.

«Подготовка к Met Gala», — подписал фото Федерер.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

Напомним, Федерер станет ведущим одного из ярких светских событий мира Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма. Он пройдёт 1 мая в Нью-Йорке.

Вместе с Федерером обязанности распорядителей будут выполнять актрисы Михаэла Коэл и Пенелопа Крус, певица Дуа Липа, а также главный редактор американского Vogue и давняя подруга швейцарца Анна Винтур.

Отметим, что в 2023 году Met Gala пройдёт 1 мая и будет посвящено немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, который ушёл из жизни в 2019 году.

41-летний Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера в Лондоне (Британия). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

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