Даниил Медведев предположил, изменится ли когда-нибудь его отношение к грунту

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев предположил, изменится ли когда-нибудь его отношение к грунтовому покрытию.
Напомним, у Медведева специфические отношения с грунтом. «Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже повреждённый», — заявил Даниил в 2021 году.
«Не думаю. Хотя недавно мы с тренером шутили, что в последний год карьеры я, может быть, ему скажу: «Слушай, Жиль (Сервара), в этом сезоне мы будем играть только на грунте, чтобы я прибавлял».
Если я хочу прибавить на грунте, мне, наверное, нужно на нём тренироваться во время межсезонья. И я способен так хорошо играть на харде, что нужно расставлять приоритеты. Перед Australian Open я не могу потратить две недели межсезонья на грунт – потому что мы не уверены на 100%, что это мне поможет. Например, в этом году перед Монте-Карло я тренировался на грунте, может быть, три-четыре дня – а этого мало, особенно для меня. Я его не очень люблю, так что сейчас у меня единственный период, когда я пытаюсь исправить какие-то мелочи и прибавить. Но я точно буду рад, когда мы вернёмся на хард», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Мадриде.
- 26 апреля 2023
-
23:12
-
23:01
-
22:55
-
22:46
-
22:31
-
22:16
-
22:15
-
21:54
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:30
-
20:56
-
20:33
-
20:31
-
20:24
-
20:10
-
20:05
-
19:21
-
19:21
-
18:43
-
18:04
-
17:53
-
17:45
-
17:21
-
17:08
-
16:54
-
16:26
-
15:57
-
14:55
-
14:42
-
13:52
-
13:27
-
13:24
-
12:56