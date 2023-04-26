Даниил Медведев предположил, изменится ли когда-нибудь его отношение к грунту

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев предположил, изменится ли когда-нибудь его отношение к грунтовому покрытию.

Напомним, у Медведева специфические отношения с грунтом. «Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже повреждённый», — заявил Даниил в 2021 году.

«Не думаю. Хотя недавно мы с тренером шутили, что в последний год карьеры я, может быть, ему скажу: «Слушай, Жиль (Сервара), в этом сезоне мы будем играть только на грунте, чтобы я прибавлял».

Если я хочу прибавить на грунте, мне, наверное, нужно на нём тренироваться во время межсезонья. И я способен так хорошо играть на харде, что нужно расставлять приоритеты. Перед Australian Open я не могу потратить две недели межсезонья на грунт – потому что мы не уверены на 100%, что это мне поможет. Например, в этом году перед Монте-Карло я тренировался на грунте, может быть, три-четыре дня – а этого мало, особенно для меня. Я его не очень люблю, так что сейчас у меня единственный период, когда я пытаюсь исправить какие-то мелочи и прибавить. Но я точно буду рад, когда мы вернёмся на хард», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Мадриде.