М. Андреева: по ходу матча с Фернандес ни разу не вспомнила, что она была финалисткой USO

15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала свою первую победу на турнирах WTA.

Напомним, сегодня юная теннисистка нанесла поражение финалистке Открытого чемпионата США 2021 года канадке Лейле Фернандес в матче первого круга Madrid Open.

«Не связывала выигранные турниры (два турнира W60 подряд) с сегодняшним матчем. Возможно, было больше уверенности. Но здесь всем всё равно на мою уверенность. Мне кажется, здесь все уверены. Во-первых, она (Фернандес) мне нравится как игрок и как человек, было приятно играть вместе. Старалась играть ровно и по возможности вести игру. По ходу матча ни разу и не вспомнила, что она была финалисткой US Open. Хотела получить удовольствие от игры», — сказала Андреева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.