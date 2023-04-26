Даниил Медведев: по результатам многих людей вижу, что могу выступать в Мадриде лучше
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о специфике грунтовых кортов на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
На старте «Мастерса» Медведев (2) сразится с победителем матча Энди Маррей (Великобритания) – Андреа Вавассори (Италия).
«Они точно другие. Я бы сказал, что они чуть похожи на грунт «Ролан Гаррос» – они чуть жёстче, это не тот грунт, в котором вязнут мяч и ноги. К тому же тут возвышенность, мяч летит. По результатам многих людей я вижу, что могу здесь выступать лучше, чем на других грунтовых турнирах. Пока что у меня это не получалось. Но каждый год – это новая возможность», — сказал Медведев на пресс-конференции, посвящённой старту соревнований.
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