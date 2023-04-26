«Странно чувствовать себя одной из них». Мирра Андреева — об ощущениях в про-туре
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15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после своей первой победы на турнирах WTA рассказала о том, как чувствует себя в про-туре.
«На самом деле мне немного странно чувствовать себя одной из них: заходить вместе в раздевалки, рядом разминаться в спортзале, но это приятное ощущение. Хочу отметить, что другие теннисистки дружелюбны со мной, приветствуют, поздравили с победой», — сказала Андреева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Напомним, сегодня, 26 апреля, юная теннисистка нанесла поражение финалистке Открытого чемпионата США 2021 года канадке Лейле Фернандес в матче первого круга Madrid Open. Во втором круге Андреева сыграет с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.
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- 26 апреля 2023
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