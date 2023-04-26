Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Хаддад-Майей во втором круге Madrid Open
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15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мыслями о предстоящем поединке второго круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.
«У меня нет таких мыслей: как навязать борьбу. У меня есть свой план на игру (с Хаддад-Майей), и я просто хочу реализовать его по максимуму. Про рейтинг соперника особо не думаю, просто думаю, как выиграть больше мячей, чем она», — сказала Андреева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Напомним, сегодня, 26 апреля, юная теннисистка нанесла поражение финалистке Открытого чемпионата США 2021 года канадке Лейле Фернандес в матче первого круга Madrid Open. Эта победа стала для Андреевой первой на турнирах WTA.
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