Мирра Андреева поделилась ожиданиями от матча с Хаддад-Майей во втором круге Madrid Open

15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мыслями о предстоящем поединке второго круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

«У меня нет таких мыслей: как навязать борьбу. У меня есть свой план на игру (с Хаддад-Майей), и я просто хочу реализовать его по максимуму. Про рейтинг соперника особо не думаю, просто думаю, как выиграть больше мячей, чем она», — сказала Андреева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.

Напомним, сегодня, 26 апреля, юная теннисистка нанесла поражение финалистке Открытого чемпионата США 2021 года канадке Лейле Фернандес в матче первого круга Madrid Open. Эта победа стала для Андреевой первой на турнирах WTA.