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Определился первый соперник Карена Хачанова на «Мастерсе» в Мадриде

Определился первый соперник Карена Хачанова на «Мастерсе» в Мадриде
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12-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады-2020 российский теннисист Карен Хачанов узнал первого соперника на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Им стал представитель Бразилии Тьяго Монтейро (97-й номер рейтинга).

В матче первого круга Монтейро со счётом 7:6 (11:9), 4:6, 6:3 обыграл представителя Хорватии Борну Гойо (Q). Встреча продлилась 2 часа и 16 минут. Монтейро 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Гойо 19 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Общий призовой фонд соревнований составил € 7 705 780. Турнир продлится до 7 мая. Его действующим чемпионом является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 20:40 МСК
Тьяго Монтейро
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 11 		4 6
6 9 		6 3
         
Борна Гойо
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
Комментарии
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