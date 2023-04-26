Определился первый соперник Карена Хачанова на «Мастерсе» в Мадриде

12-я ракетка мира, серебряный призёр Олимпиады-2020 российский теннисист Карен Хачанов узнал первого соперника на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Им стал представитель Бразилии Тьяго Монтейро (97-й номер рейтинга).

В матче первого круга Монтейро со счётом 7:6 (11:9), 4:6, 6:3 обыграл представителя Хорватии Борну Гойо (Q). Встреча продлилась 2 часа и 16 минут. Монтейро 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Гойо 19 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Общий призовой фонд соревнований составил € 7 705 780. Турнир продлится до 7 мая. Его действующим чемпионом является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.