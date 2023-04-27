Медведев: даже по лицу Джоковича видно, что на мэйджорах он другой

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в преддверии старта на «Мастерсе» в Мадриде ответил на вопрос, может ли выступать ещё лучше в промежутках между турнирами «Большого шлема».

«Да, да, я понимаю, что вы имеете в виду. Дело в том, что я всегда был таким, вы же знаете. В конце концов, я бы сказал, что Новак [Джокович], вероятно, лучший в истории в этом плане, даже по его лицу видно, что на мэйджорах он другой. Что касается меня, то я всё ещё не нашёл в себе, скажем так, сил выйти на корт и сказать: «Что ж, сегодня я собираюсь стать лучшей версией самого себя». Я не могу играть на 100% каждый день, но я стараюсь день за днём показывать лучший теннис настолько долго, насколько смогу. Я действительно счастлив, что мне удалось выиграть так много турниров. Возможно, было бы лучше выиграть один ТБШ, чем успешно сыграть серию из пяти турниров. Может быть, но у меня это работает по-другому. Я просто стараюсь играть изо всех сил каждый день, и мне не страшно. Думаю, чем лучше я играю на этих турнирах, тем лучше я могу выступать на турнирах «Большого шлема», — сказал Медведев на пресс-конференции.