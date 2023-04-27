Мадрид-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей второго игрового дня

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Завершился второй игровой день на грунтовом турнире категории ATP-1000 в Мадриде (Испания).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей:

Оскар Отте (Германия) — Павел Котов (Россия, LL) — 6:3, 4:6, 6:4

Алекс Молчан (Словакия) — У Ибин (Китай) — 6:2, 6:4

Стэн Вавринка (Швейцария) — Максим Кресси (США) — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4)

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Уго Умбер (Франция) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)

Ришар Гаске (Франция) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, WC) — 6:2, 6:1

Итоги остальных встреч, а также турнирную сетку соревнований вы можете посмотреть на «Чемпионате»:

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.