Ига Свёнтек призвала уровнять призовые на турнирах WTA и ATP

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек выступила за равенство призовых на турнирах WTA и ATP.

«Теннис — один из видов спорта, где мы говорим о равенстве. Я всё равно думаю, что тут ситуация лучше, чем в большинстве видов спорта.

Но, тем не менее, мы можем над многим поработать с точки зрения получения равных призовых на каком-нибудь турнире WTA по сравнению с турниром ATP того же уровня. Турниры Большого шлема, как мы знаем, уже сравнялись. Это приятно, но, конечно, было бы хорошо, если бы WTA сосредоточилась на этом. Однако, я действительно не хочу вдаваться в подробности, потому что это во многом бизнес, а иногда и политика.

Я просто могу сказать, что для нашего вида спорта было бы неплохо, если бы призовые были равными, особенно потому, что мы выполняем одну и ту же работу. Я также встречаю людей, которые говорят, что на мужской теннис приятнее смотреть, и парни могут добиться большего, потому что они физически и биологически сильнее. Но прямо сейчас, в принципе, я думаю, что мы даже более стабильнее, чем ребята, в своей игре. Наблюдение за женским теннисом вызывает те же эмоции, а иногда даже нравится больше, потому что мы женщины и мы немного более эмоциональны», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Мадриде Свёнтек встретится с австралийкой Юлией Грабер.