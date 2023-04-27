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Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня
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Сегодня, 27 апреля, продолжается грунтовый турнир категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Расписание игрового дня

Кайл Эдмунд (Великобритания) – Доминик Тим (Австрия) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.
Роман Сафиуллин (Россия) – Николас Джарри (Чили) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.
Джеффри-Джон Вулф (США) – Александр Шевченко (Россия) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.
Андреа Вавассори (Италия) – Энди Маррей (Великобритания) – начало матча — приблизительно в 17:30 мск.
Аслан Карацев (Россия) – Ласло Джере (Сербия) – начало матча — приблизительно в 18:00 мск.

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