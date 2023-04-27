Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня
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Сегодня, 27 апреля, стартует грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание третьего игрового дня
Мирра Андреева (Россия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.
Аранча Рус (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция) – начало матча — приблизительно в 12:00 мск.
Марта Костюк (Украина) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – начало матча — приблизительно в 13:30 мск.
Людмила Самсонова (Россия) – Марина Заневская (Бельгия) – начало матча — приблизительно в 15:00 мск.
Сорана Кврстя (Румыния) – Арина Соболенко (Беларусь) – начало матча — приблизительно в 20:00 мск.
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