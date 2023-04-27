Андрей Рублёв: в настоящий теннис играют на грунте
Поделиться
Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о любимом покрытии.
«В настоящий теннис играют на грунте, потому что на этом покрытии спортсмену необходимо непрерывно думать, быть готовым к долгим и напряжённым матчам, иметь высокую физическую и ментальную выносливость. На харде или траве всё более импровизировано, потому что времени на размышления практически нет», — приводит слова Рублёва Tennis World USA.
Напомним, Рублёв выступит на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соревнования проходят с 26 апреля по 7 мая. Российский теннисист начнёт свой путь на турнире в матче второго круга, в котором встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. Игра состоится завтра, 28 апреля.
Комментарии
- 27 апреля 2023
-
09:53
-
09:29
-
09:00
-
08:00
-
04:41
-
03:45
-
01:00
-
00:47
-
00:14
- 26 апреля 2023
-
23:12
-
23:01
-
22:55
-
22:46
-
22:31
-
22:16
-
22:15
-
21:54
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:30
-
20:56
-
20:33
-
20:31
-
20:24
-
20:10
-
20:05
-
19:21
-
19:21
-
18:43
-
18:04
-
17:53
-
17:45
-
17:21
-
17:08
Партнерский контент