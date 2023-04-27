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Андрей Рублёв: в настоящий теннис играют на грунте

Андрей Рублёв: в настоящий теннис играют на грунте
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о любимом покрытии.

«В настоящий теннис играют на грунте, потому что на этом покрытии спортсмену необходимо непрерывно думать, быть готовым к долгим и напряжённым матчам, иметь высокую физическую и ментальную выносливость. На харде или траве всё более импровизировано, потому что времени на размышления практически нет», — приводит слова Рублёва Tennis World USA.

Напомним, Рублёв выступит на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соревнования проходят с 26 апреля по 7 мая. Российский теннисист начнёт свой путь на турнире в матче второго круга, в котором встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. Игра состоится завтра, 28 апреля.

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