Андрей Рублёв: в настоящий теннис играют на грунте

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о любимом покрытии.

«В настоящий теннис играют на грунте, потому что на этом покрытии спортсмену необходимо непрерывно думать, быть готовым к долгим и напряжённым матчам, иметь высокую физическую и ментальную выносливость. На харде или траве всё более импровизировано, потому что времени на размышления практически нет», — приводит слова Рублёва Tennis World USA.

Напомним, Рублёв выступит на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соревнования проходят с 26 апреля по 7 мая. Российский теннисист начнёт свой путь на турнире в матче второго круга, в котором встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. Игра состоится завтра, 28 апреля.