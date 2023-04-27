Медведев: движение — самая сложная часть для меня в игре на грунте

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев в преддверии старта на «Мастерсе» в Мадриде ответил на вопрос, что даётся ему сложнее всего в игре на грунтовом покрытии.

«Итак, про самое сложное – вы спрашиваете про грунт или любое другое покрытие? Вы спрашиваете о грунте? Движение на грунте для меня самое сложное. Скажем так, я чувствую, что хорошо двигаюсь на харде. Я не хочу слишком превозносить себя. Но мне нравится двигаться на хардовых кортах. Мне нравится гоняться за мячами. Мне нравится играть длинные розыгрыши.

На грунтовых кортах это не так. Я всё ещё пытаюсь учиться скользить в хорошем смысле этого слова. Много раз я делал удар и затем скользил после удара, и терял пять секунд, чтобы перейти к следующему. Это нехорошо. Так что движение – самая сложная часть для меня на грунте», — сказал Медведев на пресс-конференции.