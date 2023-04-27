Стефанос Циципас дал совет молодым теннисистам

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас поделился советом с молодыми теннисистами.

«Я бы сказал им, что в этом виде спорта больше страданий и проблем, чем удовольствия. Удовольствие ты получаешь на корте, но оно тоже болезненное, потому что иногда приходится иметь дело с потерями и поражениями. Важно относиться к своим поражениям зрело, извлекать из них урок и двигаться дальше», — приводит слова Циципаса New York Times.

Напомним, Циципас выступит на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соревнования проходят с 26 апреля по 7 мая. Греческий спортсмен начнёт свой путь на турнире со второго круга. Ранее Циципас проиграл финальный матч турнира категории ATP-500, проходившего в Барселоне (Испания), испанскому спортсмену Карлосу Алькарасу.