Зверев: временами я чувствую, что снова могу выиграть турнир

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свои выступления с момента возвращения в тур после травмы голеностопа.
«В некоторые недели чувствую, что совсем близок, что могу снова выиграть турнир. Например, те несколько недель в Индиан-Уэллсе я чувствовал, что если пройду Медведева, то могу выйти в финал и сыграть с Алькарасом. В Монте-Карло было то же самое, но бывают и такие недели, как в Майами, где я получил небольшую травму. Случается и как в Мюнхене, где я снова не показываю свой лучший теннис.
Для меня сейчас главное — выигрывать. Причём речь идёт о том, что надо начать выигрывать в сверхнапряжённых матчах против сильных соперников. Если получится одержать одну-две подобных победы, то можно будет сказать, что я вернулся», — приводит слова Зверева Tennis Majors.
Напомним, Зверев восстанавливался после травмы на протяжении семи месяцев и вернулся на корт на Australian Open 2023 года. Немецкий спортсмен примет участие в грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), где начнёт со второго круга и сыграет с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
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