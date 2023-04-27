Тренер Надаля: Рафе больно пропускать турниры, но нашей целью остаётся «Ролан Гаррос»
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Карлос Мойя, тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал о планах спортсмена.
«Времена непростые. Рафаэль Надаль — конкурентоспособный зверь, и это его любимое время года. Ему больно пропускать турниры в Мадриде, Монте-Карло или Барселоне. Но целью остаётся «Ролан Гаррос». Понятно, что подготовка к этому турниру не будет идеальной. Но речь идёт о Надале, мы всегда можем ожидать лучшего», — приводит слова Мойи L'Equipe.
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
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