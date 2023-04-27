Мирра Андреева на тай-брейке взяла первый сет в матче с Хаддад-Майей на турнире в Мадриде

В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором 194-я ракетка мира, 15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева встречается с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (14-я ракетка мира).
Позади первый сет, который прошёл в упорной борьбе и завершился победой российской теннисистки со счётом 7:6 (8:6). Стоит отметить, что на тай-брейке Андреевой удалось отыграть тройной сетбол, в один момент она уступала со счётом 3:6.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Беатрис Хаддад-Майя – Мирра Андреева во втором круге грунтового турнира в Мадриде.
Это первая личная встреча Андреевой с Хаддад-Майей. Мирре только 15 лет (совсем скоро, 29 апреля, исполнится 16), и она играет свой второй взрослый турнир WTA в жизни. Первый был прошлой осенью в Монастире (Тунис), куда ей, как и в Мадрид, дали уайлд-кард в основную сетку. Тогда Андреева в трёх сетах проиграла Анастасии Потаповой (3:6, 7:6(4), 3:6), а здесь уже успела победить канадку Лейлу Фернандес, финалистку взрослого US Open — 2021. Сама Мирра в начале нынешнего года выиграла юниорский Australian Open.
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