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Шевченко обыграл Вулфа и вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

Шевченко обыграл Вулфа и вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде
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96-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче первого круга представителя США Джеффри-Джона Вулфа (49-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Вулфа пять эйсов, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В матче второго круга на турнире в Мадриде Александр Шевченко встретится с 37-й ракеткой мира, чехом Иржи Легечкой.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» пройдут в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 1-й круг
27 апреля 2023, четверг. 12:10 МСК
Джеффри-Джон Вулф
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
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