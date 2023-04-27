Шевченко обыграл Вулфа и вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

96-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче первого круга представителя США Джеффри-Джона Вулфа (49-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:4, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Шевченко шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Вулфа пять эйсов, пять ошибок на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В матче второго круга на турнире в Мадриде Александр Шевченко встретится с 37-й ракеткой мира, чехом Иржи Легечкой.
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» пройдут в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
- 27 апреля 2023
-
13:35
-
13:27
-
13:23
-
13:22
-
12:54
-
12:38
-
12:11
-
11:49
-
11:34
-
10:17
-
09:53
-
09:29
-
09:00
-
08:00
-
04:41
-
03:45
-
01:00
-
00:47
-
00:14
- 26 апреля 2023
-
23:12
-
23:01
-
22:55
-
22:46
-
22:31
-
22:16
-
22:15
-
21:54
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:30
-
20:56
-
20:33
-
20:31
-
20:24