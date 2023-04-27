Тим вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Циципасом

Чемпион US Open – 2020, 93-я ракетка мира австриец Доминик Тим вышел в следующую стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче первого круга представителя Великобритании Кайла Эдмунда (498-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой австрийского теннисиста со счётом 6:4, 6:1. Общая продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Тим четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Доминика Тима на турнире в Мадриде станет пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.