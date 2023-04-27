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Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Джарри

Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Джарри
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112-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в следующий раунд грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), одержав победу в матче первого круга с 51-й ракеткой мира чилийским спортсменом Николасом Джарри.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу россиянина. Общая продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. На счету Сафиуллина пять эйсов, он не допустил двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Джарри восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира в Мадриде Сафиуллин сыграет с представителем США Томми Полом (17-я ракетка мира).

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» пройдут в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 1-й круг
27 апреля 2023, четверг. 12:10 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Николас Джарри
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
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