Сафиуллин вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Джарри

112-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в следующий раунд грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), одержав победу в матче первого круга с 51-й ракеткой мира чилийским спортсменом Николасом Джарри.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу россиянина. Общая продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. На счету Сафиуллина пять эйсов, он не допустил двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Джарри восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт.
Во втором круге турнира в Мадриде Сафиуллин сыграет с представителем США Томми Полом (17-я ракетка мира).
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» пройдут в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
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