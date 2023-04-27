15-летняя Мирра Андреева обыграла 14-ю ракетку мира и вышла в 3-й круг турнира в Мадриде

194-я ракетка мира, 15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в следующий раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), обыграв в матче второго круга представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (14-я в рейтинге WTA).
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Игра завершилась победой российской теннисистки со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Общая продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Андреева четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Хаддад-Майи ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести. Стоит отметить, что на тай-брейке в первом сете Андреевой удалось отыграть тройной сетбол, она уступала со счётом 3:6.
Грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Его действующей чемпионкой является представительница Туниса Онс Жабер, которая снялась с текущего розыгрыша соревнований.
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