Карлос Алькарас: я мог бы победить Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас признался, что хотел бы встретиться на корте «Ролан Гаррос» с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.
«Я всегда говорил, что мне нравится играть против лучших, а Надаль — один из лучших в истории, в этом нет никаких сомнений. «Ролан Гаррос» — это его турнир. У Надаля больше всего титулов, но этот для него самый символичный. Я бы хотел сыграть с ним на «Ролан Гаррос», помериться силами с ним и посмотреть, что получится. Думаю, я мог бы победить его, однако у Рафы на этом турнире тысяча жизней», — приводит слова Алькараса Marca.
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт. Надаль рассчитывает выступить на «Ролан Гаррос».
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