Александр Шевченко одержал первую в карьере победу на «Мастерсе», обыграв Вулфа в Мадриде

96-я ракетка мира, российский теннисист Александр Шевченко впервые в карьере одержал победу на уровне основной сетки «Мастерса», обыграв в матче первого круга текущего турнира в Мадриде (Испания) представителя США Джеффри-Джона Вулфа (49-й в рейтинге ATP) — 6:4, 6:4.

Ранее Шевченко попал в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2023 вместо снявшегося американца Дженсона Бруксби. До этого 22-летний российский теннисист одержал первую в карьере победу на уроне турнира ATP-500, обыграв в матче первого круга соревнований в Барселоне итальянца Лоренцо Джустино (6:2, 6:2).

В матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде Александр Шевченко встретится с 37-й ракеткой мира, чехом Иржи Легечкой. Соревнования проходят с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.