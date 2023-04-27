Евгений Кафельников отреагировал на выход 15-летней Андреевой в 3-й круг турнира в Мадриде
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Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников прокомментировал выход 15-летней россиянки Мирры Андреевой в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Андреева обыграла 14-ю ракетку мира представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 7:6 (8:6), 6:3.
«Это настоящая сенсация! Сумасшедший результат. В 15 лет обыгрывать теннисисток такого уровня — дорогого стоит. Эти две победы уже о многом говорят. К сожалению, не смотрел матчи Андреевой. Не имею представления, как и в какой теннис она играет. Безусловно, с такой игрой и результатами шансы дальше в любом случае будут. Желаю ей удачи!» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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