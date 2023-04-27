Андреева стала седьмой 15-летней теннисисткой в XXI веке, обыгравшей соперницу из топ-20

194-я ракетка мира, 15-летняя россиянка Мирра Андреева стала седьмой теннисисткой в XXI веке, которой удалось добиться победы над соперницей из топ-20 мирового рейтинга. Сегодня, 27 апреля, она обыграла бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю (14-я в рейтинге WTA) в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В последний раз подобного добилась американка Кори Гауфф, обыгравшая японку Наоми Осаку на Australian Open — 2020. Стоит отметить, что на счету Гауфф есть два подобных триумфа. Также подобные громкие победы в 15-летнем возрасте одерживали француженка Татьяна Головин, чешка Николь Вайдишова (3), теннисистка из Болгарии Сесил Каратанчева, а также американка Катрин Беллис и португальская спортсменка Мишель Ларшер де Бриту (2).
Соперницей Мирры Андреевой в матче третьего круга на турнире в Мадриде станет победительница противостояния Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша, 17).
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