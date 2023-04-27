Елена Веснина: Мирра Андреева — настоящий феномен, показывает очень взрослый теннис

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о выходе 15-летней россиянки Мирры Андреевой в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Андреева обыграла 14-ю ракетку мира, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 7:6 (8:6), 6:3.

«Андреева — настоящий феномен! Она невероятно талантливая и трудоспособная девочка, которая начинает набирать обороты. Я достаточно давно знаю Мирру и её старшую сестру Эрику. Когда я возвращалась в тур, мы вместе проводили сборы. Третий круг «Мастерса» в 15 лет — шикарный результат!

Но это же ещё не всё. Я уверена, что у Мирры есть хорошие шансы пройти и в четвёртый круг Мадрида. Андреева показывает очень взрослый теннис, отлично двигается. Такие большие победы в таком возрасте говорят о том, что у неё очень сильная нервная система», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.