Президент Республики Сербской в эфире ТВ-шоу оскорбил семью Новака Джоковича

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в эфире телевизионного шоу публично оскорбительно высказался о семье 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. По ходу интервью с журналистом Додик жаловался на то, как поведение семьи великого теннисиста может тяжело сказываться на эмоциональном настроении окружающих.

«Я вам скажу, эти Джоковичи какие-то очень тяжёлые, уффф… Когда они занимаются бизнесом, уффф… Настоящие цыгане», — приводит слова Додика Srpskainfo со ссылкой на эфир RTS.

Ранее Джокович выступил на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), где потерпел поражение от соотечественника Душана Лайовича в четвертьфинале. Сербские СМИ отмечают, что Додик по ходу соревнований встречался с Джоковичем и был очень к нему расположен.