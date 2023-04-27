Веснина: Рублёву придётся тяжело с Вавринкой. Нужно будет оставить всего себя на корте

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о предстоящем матче Андрея Рублёва на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Рублёву предстоит сразиться со швейцарцем Стэном Вавринкой во втором круге.

«Мадридский «Мастерс» является одним из самых интересных. С первых кругов там постоянно случаются матчи-блокбастеры. Рублёв сразу же сыграет с Вавринкой. Конечно, Стен только возвращается после травмы и не является игроком десятки. Но это очень сильный теннисист, умеющий здорово играть на грунте.

Андрею придётся тяжело, нужно будет оставить на корте всего себя. Медведеву тоже будет непросто против великого Энди Маррея. Против него никогда не бывает легко.

Нашим ребятам нужно выиграть первые два матча, а потом уже думать о полуфинале и финале. Пока это делать рановато. Сетки у всех наших ребят непростые, но хочется, чтобы они забрались далеко на этом «Мастерсе», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.