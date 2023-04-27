Стало известно, с кем 15-летняя Мирра Андреева сразится за выход в 1/8 финала Мадрида

Определилась следующая соперница 15-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). За выход в 1/8 финала юная россиянка сразится с 19-й ракеткой мира Магдой Линетт (17) из Польши.
В матче второго круга Линетт со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4 обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (Q). Встреча продлилась 2 часа 45 минут. Линетт три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Вондроушовой три эйса, девять двойных ошибок и 7реализованных брейк-пойнтов из 17.
Напомним, Андреева во втором круге сенсационно обыграла 14-ю ракетку мира, представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю. Мирра стала седьмой 15-летней теннисисткой в XXI веке, победившей соперницу из топ-20.
- 27 апреля 2023
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