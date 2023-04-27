Симона Халеп эмоционально высказалась о том, что рассмотрение её допинг-дела затягивается

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп высказалась о том, что рассмотрение её допинг-дела сильно затягивается.
«В ITF заявляли, что им нужно больше времени. Слушание было назначено на 28 мая, но в ITF сказали, что они могут отменить и его. Если они это сделают, пройдёт почти восемь месяцев с тех пор, как я была временно отстранена, и я считаю, что несправедливо провести восемь месяцев в отстранении без судебного разбирательства.
С декабря у меня были все доказательства на руках. Я не прошу особого отношения. Я просто прошу, чтобы состоялся суд. Сколько ещё это займёт?» — приводит слова Халеп Tennis Majors.
Отметим, что заседание, о котором рассказала Халеп, уже перенесли с 28 мая на 30-е.
- 27 апреля 2023
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