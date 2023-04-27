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Арина Соболенко успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Мадриде

Арина Соболенко успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Мадриде
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В стартовом для себя матче Соболенко (2) со счётом 6:4, 6:3 обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю. Встреча продлилась 1 час и 23 минуты. Соболенко семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Кырсти один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Соболенко станет 21-летняя представительница Колумбии Мария-Камила Осорио-Серрано (WC, 115-я ракетка мира).

Отметим, что Соболенко завоёвывала титул в Мадриде в 2021 году, тогда в финале она обыграла австралийку Эшли Барти.

Мадрид (ж). 2-й круг
27 апреля 2023, четверг. 20:30 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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