15-летняя Мирра Андреева прокомментировала победу над 14-й ракеткой мира в Мадриде

15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала сенсационную победу в матче с 14-й ракеткой мира представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майю на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Есть план на каждый матч, но потом во время матча чаще всего забываешь про него, потому что в матче всё может пойти не по плану, и уж как сложится игра, ведь у соперника тоже есть свой план. Старалась не торопиться, больше двигать её, где-то использовать её скорость, потому что у неё очень силовой и атакующий теннис. Игра у меня больше складывается как чувствую…

Я бы не сказала, что подача — отражение психологии игрока. Если ты отдал свою подачу, не всегда получается так, что ты плохо отподовал. Когда она сделала брейк, я сосредоточилась на том, чтобы выиграть её подачу. Иногда она играла здорово на приёме, иногда мне удавалось забрать инициативу на её подаче. Так и сложилось», — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.