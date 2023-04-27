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Аслан Карацев пробился во второй круг «Мастерса» в Мадриде

Аслан Карацев пробился во второй круг «Мастерса» в Мадриде
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Российский теннисист Аслан Карацев пробился во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче первого круга квалифаер Карацев со счётом 7:6 (7:5), 7:5 обыграл представителя Сербии Ласло Джере. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 2 минуты. Карацев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Джере три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

Следующим соперником Карацева станет представитель Нидерландов Ботик ван де Зандсхулп (23).

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующим чемпионом является вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 1-й круг
27 апреля 2023, четверг. 20:30 МСК
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7  
6 5 		5  
         
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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