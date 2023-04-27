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Белинда Бенчич ушла от Nike, сделав выбор в пользу бывшего спонсора Иги Свёнтек

Белинда Бенчич ушла от Nike, сделав выбор в пользу бывшего спонсора Иги Свёнтек
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Олимпийская чемпионка 2020 года, 11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич сменила экипировочного спонсора.

Швейцарка прекратила многолетнее сотрудничество с Nike, причины такого решения неизвестны. Однако уже объявлено, что Бенчич начала работать с Asics. Она станет главным амбассадором японского бренда в WTA-туре.

Интересно, что до текущего года главным амбассадором Asics в WTA была трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. В марте она сменила спонсора на On.

Ранее стало известно, что Бенчич пропустит крупные грунтовые турниры в Мадриде (Испания) и Риме (Италия), чтобы лучше подготовиться к Открытому чемпионату Франции – 2023. До этого Белинда объявила о завершении сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым.

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