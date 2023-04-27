Мадрид-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня

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Вчера, 27 апреля, завершился третий игровой день турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до 6 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, грунт, Мадрид. Результаты третьего игрового дня

Мирра Андреева (Россия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – 7:6 (8:6), 6:3.

Аранча Рус (Нидерланды) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 4:6.

Марта Костюк (Украина) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – 6:3, 4:6, 3:6.

Людмила Самсонова (Россия) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:2, 6:3.

Сорана Кырстя (Румыния) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 6:3.

Юле Нимайер (Германия) – Петра Квитова (Чехия) – 7:6 (11:9), 6:1.

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Паула Бадоса (Испания) – 3:6, 6:4, 4:6.

Каролин Гарсия (Франция) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:4.