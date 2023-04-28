Мадрид-2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей третьего игрового дня
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Вчера, 27 апреля, завершился третий игровой день турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который продлится до 7 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Теннис. Турнир серии «Мастерс», грунт, Мадрид. Результаты третьего игрового дня
Кайл Эдмунд (Великобритания) – Доминик Тим (Австрия) – 4:6, 1:6.
Роман Сафиуллин (Россия) – Николас Джарри (Чили) – 6:2, 3:6, 6:3.
Джеффри-Джон Вулф (США) – Александр Шевченко (Россия) – 4:6, 4:6.
Андреа Вавассори (Италия) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:2, 7:6 (9:7).
Аслан Карацев (Россия) – Ласло Джере (Сербия) – 7:6 (7:5), 7:5.
Лоренцо Сонего (Италия) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 3:6, 1:6.
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