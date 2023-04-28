Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 28 апреля, стартует четвёртый игровой день турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который продлится до 7 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих матчей.
Теннис. Турнир серии «Мастерс», грунт, Мадрид. Расписание четвёртого игрового дня
Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Маттео Арнальди (Италия, Q) – начало матча приблизительно в 12:00 мск.
Стэн Вавринка (Швейцария) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – начало матча приблизительно в 14:00 мск.
Карен Хачанов (Россия, 10) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – начало матча приблизительно в 15:00 мск.
Юго Гастон (Франция, WC) – Борна Чорич (Хорватия, 17) – начало матча приблизительно в 16:30 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.
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