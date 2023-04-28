Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Мадрид-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 апреля, стартует четвёртый игровой день турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который продлится до 7 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих матчей.

Теннис. Турнир серии «Мастерс», грунт, Мадрид. Расписание четвёртого игрового дня

Каспер Рууд (Норвегия, 3) – Маттео Арнальди (Италия, Q) – начало матча приблизительно в 12:00 мск.
Стэн Вавринка (Швейцария) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – начало матча приблизительно в 14:00 мск.
Карен Хачанов (Россия, 10) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – начало матча приблизительно в 15:00 мск.
Юго Гастон (Франция, WC) – Борна Чорич (Хорватия, 17) – начало матча приблизительно в 16:30 мск.
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.

Сетка турнира в Мадриде, ATP-1000
Материалы по теме
Рублёв первый матч проведёт с чемпионом ТБШ Вавринкой. Расписание, расклады, сетки Мадрида
Рублёв первый матч проведёт с чемпионом ТБШ Вавринкой. Расписание, расклады, сетки Мадрида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023