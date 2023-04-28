Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Сегодня, 28 апреля, стартует четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до 6 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих матчей.
Теннис. Турнир категории WTA-1000, грунт, Мадрид. Расписание четвёртого игрового дня
Вероника Кудерметова (Россия, 12) – Нурия Парризас-Диас (Испания) – начало матча приблизительно в 12:00 мск.
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Дарья Касаткина (Россия, 8) – начало матча приблизительно в 12:00 мск.
Анна Калинская (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан, 7) – начало матча приблизительно в 14:00 мск.
Ализе Корне (Франция) – Екатерина Александрова (Россия, 16) – начало матча приблизительно в 15:00 мск.
Жаклин Кристиан (Румыния) – Анастасия Потапова (Россия, 21) – начало матча приблизительно в 16:30 мск.
Ига Свёнтек (Россия, 1) – Юлия Грабер (Австрия) – начало матча приблизительно в 21:00 мск.
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