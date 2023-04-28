Президент Республики Сербской извинился за оскорбление семьи Новака Джоковича

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик извинился за оскорбления в адрес семьи сербского теннисиста Новака Джоковича.
«Мне жаль, что так произошло. Я буду продолжать уважать и ценить успех единственного Новака Джоковича, а также уважать и ценить его семью, как и прежде. Мы завершим все приготовления, касающиеся турнира «Srpska Open». Я рад, что познакомился с управленческими и лидерскими качествами брата Новака, и я по-прежнему очень благодарен за то, что турнир в этом году прошел в Баня-Луке.
Я приношу извинения, если спекулятивное высказывание в социальных сетях причинило боль членам семьи Джоковича. Мне тоже было больно. Я хотел бы поблагодарить RTS за мою бессонную ночь. Я не могу поверить, что они сделали это таким отвратительным образом. Как искренний поклонник Новака Джоковича и как теннисиста, и как мужчины, я желаю ему и его семье удачи», — приводит слова Додика N1info.ba.
Ранее по ходу интервью с журналистом Додик жаловался на то, как поведение семьи великого теннисиста может тяжело сказываться на эмоциональном настроении окружающих.
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