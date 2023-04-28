Мирра Андреева: позволяю себе радоваться победам. Жалко, что мало времени на это

194-я ракетка мира 15-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что позволяет себе радоваться победам на корте.

«Даже очень позволяю себе порадоваться! Жалко, что мало времени на радость. Так радовалась после выигранного первого матча, что не хватило времени подольше с этим чувством побыть, так как уже надо к следующему матчу готовиться!» — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Ранее Андреева одержала сенсационную победу в матче с 14-й ракеткой мира представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Общая продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. Мирра стала седьмой 15-летней теннисисткой в XXI веке, победившей соперницу из топ-20.