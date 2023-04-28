Швейцарский профессиональный теннисист, 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», завершивший карьеру в прошлом году, Роджер Федерер выпустит дизайнерскую коллекцию солнцезащитных очков.

«Вы знаете, я думаю, что мой стиль на корте и вокруг него, а также когда я провожу время с семьёй, на самом деле вполне соответствует этой идее. Я спортсмен. Это спорт. Это классика. Я всегда в поездках со своими четырьмя детьми. Думаю, понятно, что оправы очков должны плотно облегать голову и не спадать при первом движении шеи. Я нахожусь под солнцем более 25 лет. И это будет продолжаться», — приводит слова Федерера GQ.

Напомним, мода для Роджера Федерера всегда была важной частью жизни. Так, легендарный теннисист является сопредседателем культового мероприятия в мире моды — Met Gala, также спортсмен дружит с Анной Винтур — главным редактором американского издания журнала Vogue с 1988 года.