Тим: мне очень нравится Циципас. Он элегантен

Чемпион US Open – 2020, 93-я ракетка мира австриец Доминик Тим высказался о предстоящей встрече с пятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом в матче второго тура грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«С нетерпением жду этой встречи. Мне он очень нравится. Стефанос — невероятный игрок, мне нравится следить за его матчами. Он элегантен. Мы с Циципасом провели несколько отличных матчей», — приводит слова Тима ATP Tour.

Напомним, матч второго круга турнира в Мадриде между Тимом и Циципасом состоится завтра, 29 апреля. Начало игры — в 12:00 мск. Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.